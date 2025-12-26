Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago

Así lo ha detallado Adif, según recoge Europa Press, que ha apuntado que los trenes todavía pueden registrar retrasos.

✅ Se restablece la circulación de manera gradual. Los trenes pueden todavía registrar retrasos. https://t.co/rmgwlSB6sP — INFOAdif (@InfoAdif) December 26, 2025

Según ha informado Renfe, la incidencia afectó a todos los servicios de Alta Velocidad y Media Distancia que circulaban entre ambas estaciones. En estos momentos los trenes recuperan su frecuencia de paso paulatinamente.