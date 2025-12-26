Trenes regionales parados en las vías de la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela

Restablecida la circulación de trenes entre Vigo y Santiago

Renfe y Adif habían suspendido la circulación por una incidencia que afectaba a la señalización

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela se restablece de manera gradual. Adif la suspendió durante aproximadamente dos horas después de que se detectase una incidencia que afectaba a la señalización.

Así lo ha detallado Adif, según recoge Europa Press, que ha apuntado que los trenes todavía pueden registrar retrasos.

Según ha informado Renfe, la incidencia afectó a todos los servicios de Alta Velocidad y Media Distancia que circulaban entre ambas estaciones. En estos momentos los trenes recuperan su frecuencia de paso paulatinamente.