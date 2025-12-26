El frío se mantiene en Galicia con temperaturas bajo 0 para despedir el último fin de semana de 2025

Galicia está viviendo una Navidad muy fría. En algunos puntos de la región las temperaturas han caído muy por debajo de los 0 grados. Este viernes, la cota de nieve se ha situado desde primera hora de la mañana en 500 metros. Las temperaturas más bajas se han registrado en Cabeza de Manzaneda (Ourense) y Xares (A Coruña), con -8,2 ºC y -7,9 ºC, respectivamente.

El frío continuará durante todo el fin de semana en las cuatro provincias gallegas. Las ciudades más frías serán Lugo y Ourense, que hoy registran mínimas de -1 ºC, mientras que mañana sábado se esperan 0 ºC en Lugo y 1 ºC en Ourense, según Meteogalicia. Será necesario sacar los abrigos más calientes en toda la comunidad.

El último fin de semana de 2025 será muy frío en Galicia

Galicia afronta un fin de semana con temperaturas frías pero con predominio de cielos poco nublados, gracias a la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas.

Hoy, viernes, "pasará un pequeño centro de bajas presiones por el litoral atlántico", apuntan desde Meteogalicia, lo que dejará una jornada con alternancia de nubes y claros. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, con probabilidad de heladas en el interior, mientras que las máximas registrarán un pequeño aumento.

En cuanto a las temperaturas, en Ourense y Lugo se esperan mínimas de -1 °C, mientras que en Ferrol y Vigo las mínimas rondarán los 5 °C. Las máximas oscilarán entre 11 °C y 12 °C en la mayoría de las ciudades gallegas.

La Aemet confirma que podría haber "precipitaciones en forma de nieve en los interiores de A Coruña y Pontevedra y en el noroeste de Ourense".

El sábado, Meteogalicia afirma que Galicia quedará bajo la influencia del anticiclón, con cielos poco nublados y sin lluvias. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso: mínimas de 0 °C en Lugo, 1 ºC en Ourense, 5 °C en Ferrol, Vigo y A Coruña, y 3 ºC en Compostela y Pontevedra. Las máximas que alcanzarán hasta 16 °C en Pontevedra.

Respecto a la posibilidad de heladas, Aemet indica lo siguiente: "Heladas débiles generalizadas, salvo en litorales y en el tercio occidental, y que pueden ser moderadas en zonas altas de la montaña de Ourense".

El domingo continuará la estabilidad anticiclónica. Las temperaturas mínimas subirán hasta posicionarse entre 5 °C y 7 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 17 °C en Vigo y Pontevedra. Los vientos seguirán soplando de componente este, moderados en la costa y flojos en el interior.