Confirmado por Óscar Puente: los gallegos podrán viajar en trenes Avant con descuentos de hasta el 72% en 2026

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley en el que se incluye la creación de un abono único por 60 euros mensuales, 30 para los menores de 26 años, para viajar en autobús, Cercanías y Media Distancia, y la prórroga de los descuentos al transporte público durante todo el año 2026.

Para ambas medidas se destinará una inversión de 1.371 millones de euros, lo que la convierte en una apuesta rotunda por la movilidad sostenible. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que "estas ayudas suponen un esfuerzo presupuestario histórico, sostenido en el tiempo y con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas".

Descuentos en transporte público que se prorrogan en 2026

El Gobierno ha aprobado, mediante un real Decreto-ley, la prórroga de las bonificaciones al transporte público que entrarán en vigor el 1 de enero y durante todo el año 2026. "Una herramienta de cohesión social, de igualdad de oportunidades, de equilibrio territorial y también una política clave para avanzar en la transición ecológica", ha apuntado Puente.

En los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad para menores de hasta 14 años; el bono de 10 viajes con un descuento del 40%; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes autonómicos y locales, también se prorroga la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. A su vez, la novedad radica en que el Ministerio financiará este 20% aunque la administración competente no aporte un descuento adicional.

En cuanto a Renfe, continúan las actuales bonificaciones:

Cercanías : el bono de 10 viajes, los abonos mensuales con viajes ilimitados de 20 euros y 10 euros para jóvenes, así como la gratuidad total para menores de 14 años

: el bono de 10 viajes, los abonos mensuales con viajes ilimitados de 20 euros y 10 euros para jóvenes, así como la gratuidad total para menores de 14 años Media Distancia y Avant especiales : se mantiene la gratuidad infantil y los descuentos del 40% en abonos mensuales y bonos de 10 viajes

: se mantiene la gratuidad infantil y los descuentos del 40% en abonos mensuales y bonos de 10 viajes Avant generales: se prorroga la bonificación del 50%

Precios Avant y su nuevo abono trimestral

A partir de 2026, el Gobierno premia con nuevos incentivos a los usuarios habituales de los trenes Avant y Cercanías, que verán incrementados los descuentos en el precio de sus billetes en función del número de viajes que realicen en ambas redes ferroviarias.

El servicio de Avant en Galicia, que une las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense, registró más de 1,5 millones en 2024, según informaron desde Renfe, un 4% más que el año anterior, siendo este el cuarto corredor de media distancia de alta velocidad más demandado en todo el territorio nacional.

La principal novedad anunciada respecto al Avant es el "Pase Vía", un nuevo abono trimestral válido para cualquier origen y destino de los servicios Avant. Ofrece descuentos progresivos en función del número de viajes realizados, beneficiando especialmente a los viajeros recurrentes.

El usuario no necesita realizar un pago anticipado: paga cada billete que compra y, a medida que acumula viajes, el descuento aumenta, situándose entre el 45% y el 72%. Este modelo evita la pérdida de viajes no utilizados y simplifica la planificación de la movilidad.

Además, se incorpora un bono de 10 viajes para Avant, válido durante 30 días, con un descuento del 50%, que sustituyen a los títulos multiviaje anteriores, como la tarjeta Plus 10, Plus 10-45 y Plus 30-50.

Novedades en el resto de tarifas de Renfe:

Cercanías : se aplicará un descuento del 40% a partir del quinto viaje utilizando el sistema Cronos, pagando directamente con la tarjeta bancaria directamente en los tornos y validadoras

: se aplicará un descuento del 40% a partir del quinto viaje utilizando el sistema Cronos, pagando directamente con la tarjeta bancaria directamente en los tornos y validadoras En servicios de Media Distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos con el resto de la red convencional

de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos con el resto de la red convencional Precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H

Abono único de 60 euros para adultos

Por otro lado, como ya había anunciado Pedro Sánchez, a partir de la segunda quincena de enero de 2026 se pondrá en marcha un abono único con una tarifa plana de 60 euros y de 30 euros para menores de 26 años, que permite viajar a los gallegos por todo el país en autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia.

Esta medida tendrá un impacto directo en la economía de muchas familias. El caso de un trabajador que se desplace de forma habitual desde Vigo hasta Santiago podrá ahorrar hasta un 60% de su gasto mensual en transporte público, tal y como afirmó el propio presidente del Gobierno.