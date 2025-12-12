'Galicia Calidade', una marca de una comunidad que "avanza y apuesta por la excelencia", según Rueda

'Galicia Calidade', una frase tan manida como vox pópuli en la comunidad que este viernes ha querido ensalzar el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El líder popular ha destacado la importancia de una marca que "define un modo de hacer las cosas" y que "proyecta la imagen de un territorio que avanza y apuesta por la excelencia".

Así lo ha afirmado en un acto en el que han participado deportistas, empresarios, científicos, artistas, profesores o ingenieros destacados de la comunidad. Frente a ellos, el presidente ha explicado que 'Galicia Calidade' es una gran marca de país que simboliza "tanto lo que se hace en la actualidad en la comunidad como el camino a seguir en los próximos años".

Asimismo, como informa Europa Press, ha destacado que permitirá atraer inversiones y visitantes al tiempo que contribuye a que los gallegos se sientan más orgullosos de su tierra. También ha hecho hincapié en la evolución de Galicia Calidade —que nació como empresa pública hace 30 años—, un concepto que va más allá de un sello y que tiene mucho futuro.

El presidente ha destacado que gracias a esta marca se seguirán certificando los mejores productos gallegos, mejorará la competitividad de las empresas gallegas en el exterior y servirá para atraer nuevos proyectos a la comunidad y mejorar la imagen de esta tierra en un horizonte marcado además por la celebración del Xacobeo 2027 que atraerá a millares de visitantes a la Galicia.

Rueda ha recalcado que la marca identifica el "buen hacer" en muchos campos. Por eso, ha asegurado que Galicia Calidade son los productos de la tierra y del mar, la gastronomía, las empresas gallegas, y el rico patrimonio histórico y cultural de la comunidad, pero también otros hitos alcanzados en los últimos años.

Gala das Empresas Ourensás 2025

Antes de protagonizar este acto a las 19:00 horas, el presidente de la Xunta ha asistido a la Gala das Empresas Ourensás 2025. Rueda ha reivindicado el apoyo que su gobierno ofrece al tejido empresarial para que pueda hacer frente a los desafíos que le afectan, así como la "estabilidad" de la administración.

"Estabilidad, cooperación y sentidiño" han sido las tres palabras escogidas por el líder de los populares gallegos para describir lo que ofrece su Ejecutivo a las empresas. Rueda ha destacado que han presentado "en tiempo y forma" los presupuestos para 2026, lo que le permitirá "mantener una política fiscal responsable, sin subir impuestos".

Igualmente, ha reivindicado las políticas que ayudan a la clase empresarial a afrontar retos como la falta de mano de obra cualificada en puestos críticos, el absentismo o la cobertura de vacantes. También ha destacado las medidas para simplificar y agilizar los trámites administrativos, el impulso del Diálogo Social o el apoyo al emprendimiento, lo que ha valido a Galicia ser reconocida como Región Emprendedora Europea 2025.