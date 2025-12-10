Sanidade reitera que el acuerdo con Povisa "es diferente" al de Ribera con el hospital de Torrejon

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reitera que el acuerdo de la Xunta con el Grupo Ribera Salud en el hospital Povisa, en Vigo, "es diferente" al que tiene esa compañía con el hospital de Torrejón. "Este es por procedimiento hecho, no por procedimiento per cápita como es el de Madrid", ha afirmado este miércoles.

Así se ha expresado a preguntas de la prensa sobre Povisa tras grabaciones en las que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sugirió a directivos del Hospital Universitario de Torrejón —gestionado por el grupo— que rechacen pacientes o incrementen las listas de espera para "mejorar" resultados económicos.

Asimismo, según recoge Europa Press, Gómez Caamaño ha insistido en que la Xunta cuenta con "una unidad de control que se dedica específicamente a evaluar toda la asistencia que se hace en Povisa para garantizar que los procesos diagnósticos" que se hace en estos hospitales "son exactamente iguales" que en la sanidad pública.

"Problema puntual" en el traspaso de unidades de drogodependencia

Por otra parte, preguntado por el traspaso al Sergas de unidades de atención a drogodependencia de 13 concellos, el conselleiro ha admitido que "hay algún problema puntual", pero "hay prácticamente acuerdo en todos los detalles en las diferentes unidades".

Asegura que "se irá trabajando" en "todos estos detalles" del traspaso de unidades para "solucionarlos".