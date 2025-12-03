Empleados de residencias y del SAF se movilizan en Galicia para demandar condiciones dignas de trabajo

Los trabajadores y trabajadoras de residencias y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) continúan manifestándose por unas condiciones "dignas". Así, empleados y delegados sindicales de la CIG han llevado a cabo diversas protestas este miércoles en varios municipios gallegos, entre ellos Vigo.

Además de en la ciudad olívica, las movilizaciones tuvieron lugar en Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol y A Coruña. Todas ellas forman parte de la campaña de la CIG para forzar una negociación de los convenios colectivos del sector de los cuidados.

En concreto, como recoge Europa Press, algunas protestas se han llevado a cabo en las sedes municipales, con encierros dentro de los concellos, mientras que otras se celebraron en las instalaciones de empresas del sector. En el caso de Pontevedra, la acción reivindicativa será esta tarde.

Así, un grupo de empleados accedió sobre las 11:30 horas al interior de los ayuntamientos de Vigo, Santiago y Lugo. Con estas acciones, la central sindical reclama una mejora de las condiciones de trabajo del personal del sector.

La CIG ha denunciado la "parálisis" de la negociación de los dos convenios colectivos, con unas patronales que se "niegan" a sentarse. Según critican, cuentan con la "complicidad" de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, "pese a que la Xunta es la máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes".

"Sorpresa" del Gobierno de Vigo