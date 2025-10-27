Renfe sumará 4.600 plazas nuevas por semana en los trenes que circulan entre Vigo y A Coruña

Renfe refuerza el Eje Atlántico. La empresa ferroviaria española ha anunciado que sumará 4.600 plazas semanales en los trenes de Media Distancia que circulan entre Vigo y A Coruña a partir del 3 de noviembre.

"Gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos para prestar un mismo servicio, la compañía sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor", ha explicado Renfe en un comunicado publicado este lunes.

Cada semana, saldrán 18 trenes con capacidad para transportar a más de 550 pasajeros. De esta forma, se incrementará la "disponibilidad de asientos" entre Vigo y A Coruña hasta un 12% más.

De esta forma, Renfe tratará de reforzar este trayecto en días y horas de gran ocupación, permitiendo así "atender de forma más eficiente a la gran demanda de usuarios de este corredor". Se trata del trayecto más demandado en España, con más de 5,3 millones de viajeros anuales.

Según ha remarcado la compañía, esta actuación se enmarca en su "compromiso" con la "mejora continua del servicio" y la apuesta por "una movilidad más eficiente y sostenible". El refuerzo de plazas contribuirá al fomento del uso del transporte público.