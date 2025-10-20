La Xunta concede 42 ayudas por valor de 2,9 millones a afectados por los incendios forestales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo gallego ha concedido ya 42 ayudas a propietarios de viviendas afectadas por la última ola de incendios forestales, por un importe total de 2,9 millones de euros.

La gran mayoría de las viviendas —37 de ellas— se encuentran en la provincia de Ourense. En total, se recibieron 137 solicitudes, 129 procedentes de esta provincia, y la mayor parte de las subvenciones otorgadas corresponden a residencias habituales.

En el ámbito económico, la Xunta ha tramitado 22 solicitudes de ayudas empresariales, de las que 10 ya han sido resueltas, con una cuantía de 280.000 euros, todas en Ourense. Esta provincia también concentra la mayoría de peticiones para recuperar los terrenos cinegéticamente ordenados (Tecores): de 59 solicitudes, 42 pertenecen a Ourense, y 24 ya se resolvieron con un desembolso de 180.000 euros.

Además, se han concedido siete de las doce ayudas solicitadas para reparar daños en reservas de la biosfera y espacios protegidos, por un total de 200.000 euros.

Rueda ha explicado que se han solicitado también 1.342 ayudas agrícolas y 285 forestales, actualmente en fase de verificación, y se ha comprometido a que antes de fin de año estén abonadas al menos el 80% de ellas.

El presidente gallego ha destacado la "máxima celeridad" con la que trabajan los distintos departamentos autonómicos para atender a los afectados y ha lamentado que el Gobierno central "ni siquiera haya convocado" las ayudas estatales para paliar los daños de los incendios.