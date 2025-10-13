Incendios en Galicia: exitinguidos los fuegos de Rodeiro (Pontevedra) y A Gudiña (Ourense)

Los incendios de Rodeiro (Pontevedra) y A Gudiña (Ourense) han quedado extinguidos este lunes tras calcinar entre ambos más de 97 hectáreas, según ha informado la Consellería de Medio Rural.

En concreto, el fuego ha arrasado 29,3 hectáreas de monte raso en Rodeiro, en la parroquia de Carboentes. Quedó extinguido sobre las 20:38 horas de este lunes, tras iniciarse a las 14:26 horas de este domingo.

Para su extinción se movilizaron 2 técnicos, 8 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 6 aviones.

A las 20.33 horas quedó también extinguido el fuego iniciado este domingo a las 19.45 horas en el municipio ourensano de A Gudiña, en la parroquia de Parada da Serra. Finalmente, este incendio afectó una superficie de 67,83 hectáreas de monte raso.

Para su extinción, se movilizaron 1 técnico, 13 agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, 1 pala, 2 helicópteros y 2 aviones.