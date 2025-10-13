Galicia destinará hasta 2.500 euros a establecimientos turísticos para compensar cancelaciones por incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes una línea de subvenciones para compensar las cancelaciones y una menor facturación del sector turístico durante la ola de incendios forestales del verano.

El importe máximo de cada ayuda será de un 25% del equivalente a la pérdida de facturación sufrida durante el periodo de referencia en comparación con el mismo del año anterior, con un límite máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria.

Según recoge Europa Press, las ayudas son compatibles con otras aportaciones para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados. La única condición es que el importe total no supere el de los gastos.

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos hoteleros, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos, viviendas turísticas y albergues turísticos. En el caso de empresas, deben estar comprendidas en la definición de pequeña y mediana empresa.

El siguiente paso será la publicación próximamente de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El montante global de todas líneas de ayudas para el sector turístico gallego por el impacto de los incendios asciende a 3,6 millones de euros.

Esta es la segunda medida de las destinadas a paliar los efectos del fuego en el sector turístico tras la campaña promocional 'E se a calidade fose un lugar?'. Está previsto además el lanzamiento de nuevo programa de productos turísticos de la mano de la Asociación Galega de Axencias de Viaxe (Agavi) para promover las pernoctaciones.

Reorientar fondos FEDER

Además, el presidente de la Xunta ha anunciado que el Consello ha aprobado "reprogramar una parte" de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola de incendios forestales y destinar 30 millones a actuaciones en comarcas afectadas.

Así, se destinará a restaurar infraestructuras públicas, sustituir equipos dañados o construir y mejorar las bases aéreas para la lucha contra el fuego.

Esta actuación se enmarca en una reprogramación más amplia de los programas Feder y FSE+ para adaptarse al nuevo contexto europeo, de modo que Galicia reorienta más del 10% de los recursos Feder a nuevas prioridades estratégicas: vivienda accesible, innovación tecnológica, capacidad de defensa y resiliencia hídrica.