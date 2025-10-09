El calor no se quiere marchar de Galicia y la Aemet avisa por temperaturas de casi 30ºC para estos días

Paraguas en mano, chaqueta ligera y un clima más frío... Todo indica que ha llegado el otoño. Sin embargo, este año no es así: casi en el ecuador de octubre, disfrutamos de un sol radiante en Galicia y temperaturas que casi alcanzan los 30ºC.

El calor característico del "veroño" se resiste a abandonar Galicia, algo que ya preveía el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, quien advirtió que este otoño sería "más cálido y seco de lo normal".

Un otoño más cálido y seco de lo normal

Tras un verano de calor intenso, el inicio del otoño mantiene una tónica similar. Y es que, casi en el ecuador de octubre, los termómetros siguen marcando temperaturas que rozan los 30ºC en el sur de la región.

El pasado lunes, Ourense alcanzó los 30ºC de máxima, y según las previsiones de la Aemet, el panorama no cambiará demasiado en los próximos días: las temperaturas se mantendrán en torno a los 26-27ºC.

Las temperaturas serán algo más frescas en A Coruña y Vigo, aunque en cualquier caso se mantendrán por encima de los 20ºC.

Mientras la zona del Mediterráneo permanece en aviso rojo por lluvias, cuya intensidad y persistencia podrían provocar inundaciones y crecidas repentinas, en Galicia no se esperan precipitaciones por ahora, algo que algunos agradecen y otros ya echan en falta.

Aunque el otoño se caracteriza por una gran variabilidad atmosférica, una masa de aire cálido asociada a una dorsal subtropical elevó las temperaturas de manera generalizada a comienzo de semana, dejando valores anormalmente altos para la época y un ambiente estable.

Predición para Galicia até o venres 10:

Dominio anticiclónico con 🌤️

Algunhas chuvias febles no norte de Lugo e da Coruña o mércores e xoves

Intervalos de nubes baixas matinais pic.twitter.com/wbWT72hTz7 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) October 5, 2025

En un mensaje en X (antes Twitter), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que hasta mañana viernes, 10 de octubre, predominará un ambiente anticiclónico, con cielos con nubes y claros, aunque no descarta lluvias débiles en el norte de Lugo y A Coruña.

El buen tiempo parece que continuará durante el resto de la semana, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre y, para amantes de la astronomía, observar las Dracónidas, la primera lluvia de estrellas del otoño.

La lluvia de las Dracónidas será visible en el hemisferio norte hasta el 10 de octubre. Suele ser una lluvia modesta, generando unos 20 meteoros por hora, pero durante los años 1933 y 1946 fueron visibles unas impresionantes exhibiciones, con una tasa de miles de meteoros por hora.