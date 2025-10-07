El cierre de la vivienda de mayores de Amoeiro (Ourense) centrará las preguntas a Rueda en pleno

El cierre de la vivienda para mayores de Amoeiro (Ourense) y las desigualdades sociales en Galicia centrarán las preguntas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno del Parlamento gallego.

Así lo han avanzado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia de este martes, en la que se ha marcado el orden del día de la sesión. En el próximo pleno, además, se iniciará la tramitación de la ley de prevención de las conductas adictivas entre menores, así como la ley gallega del clima.

Los socialistas gallegos preguntarán sobre las desigualdades sociales en la comunidad y será el BNG quien cuestione al presidente del ejecutivo gallego sobre las irregularidades de la vivienda comunitaria de mayores de Amoeiro que provocaron su cierre la semana pasada.

La viceportavoz primera y portavoz de Política Social de los nacionalistas, Olalla Rodil, ha recordado que las instalaciones se clausuraron tras una inspección de trabajo por una denuncia laboral. Los funcionarios encontraron seis personas usuarias del centro malnutridas y deshidratadas.

"Es gravísimo e inadmisible que algo así pueda ocurrir en Galiza ¿Cuántos más Amoeiros hay en Galiza?", se ha preguntado Rodil, que ha anunciado que Pontón le pedirá explicaciones a Rueda de por qué su gobierno no detectó la situación en la residencia.

"El presidente de la Xunta tiene que dar explicaciones porque esto es gravísimo", ha añadido Rodil, recordando que el ente autonómico ya había recibido denuncias con anterioridad. "¿Por qué no actuó hasta que fue la inspección de trabajo?", han incidido.

Los nacionalistas han vuelto a denunciar así las consecuencias del grado de privatización de las residencias de mayores en Galicia, donde ocho de cada diez plazas son privadas. También han señalado la falta de personal o la opacidad del gobierno gallego con las irregularidades detectadas.