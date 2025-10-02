El Rey defiende que la UE "tiene que hacerse escuchar" para reafirmar los "valores éticos" que la definen

El Rey Felipe VI (c) durante la inauguración del 'Foro La Toja - Vínculo Atlántico', en el Eurostars Gran Hotel La Toja, a 2 de octubre de 2025, en O Grove, Pontevedra Elena Fernández / Europa Press

El Rey Felipe VI ha puesto en valor los valores que inspiraron el multilateralismo en la primera mitad del s.XX como la "mayor fortaleza" en tiempos de incertidumbre. También ha señalado que la UE "tiene la responsabilidad de hacerse escuchar" para reafirmar esos "valores éticos".

El monarca ha protagonizado la inauguración del Foro La Toja Vínculo Atlántico 2025, que este año centra sus ponencias en el orden mundial. En la isla perteneciente al municipio pontevedrés de O Grove, Felipe VI ha constatado que ese orden "está cambiando".

Al respecto, ha advertido de que el lenguaje de la concertación "es reemplazado por el de la coerción y la violencia". Ha puesto como ejemplos los conflictos en Ucrania, Gaza, Sudán o en el Sahel, al tiempo que ha llamado a "reforzar" el multilateralismo.

En ese sentido, ha recordado que la ONU nació con esa voluntad, aunque hoy está sometida a una "intensa campaña de descrédito" y "presenta signos de fatiga institucional" que limitan su capacidad de respuesta.

"Algunos podrían pensar que defender los valores que inspiraron el multilateralismo es una debilidad en tiempos inciertos. En realidad son nuestra mayor fortaleza. Ni la radicalidad ni la división aportan soluciones, como tampoco lo hace un liderazgo que se queda en la retórica", ha proclamado el Rey.

En la misma línea, el monarca ha pedido que la desafección, la pérdida de cohesión o los ataques externos no hagan "retroceder en el camino recorrido" en las últimas décadas. Por ello, para "reafirmar" los valores éticos, ha trasladado que "la UE tiene la responsabilidad de hacerse escuchar".

Aprender de la Constitución de 1978

"Debe proyectar una voz firme en defensa de esos valores y asumir un papel protagonista en la configuración del nuevo orden internacional", ha remarcado, a la vez que ha destacado la "lección" de los padres de la Constitución de 1978 "en tiempos de incertidumbre".

"Esa experiencia nos sirvió en España entonces, y sigue siendo una guía muy valiosa para reflexionar, en medio de estos claroscuros, sobre cómo afrontar el desafío de un nuevo orden mundial", ha sentenciado. "Las soluciones más sólidas y duraderas son siempre las que nacen de la generosidad, el diálogo y la cooperación", ha concluido.

Precisamente, el Rey se ha referido dos de los padres de la Carta Magna, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que han recogido este jueves el Premio Foro La Toja-Josep Piqué. "Supieron alumbrar un texto que acogiera a todos y no excluyera a nadie", ha puesto en valor, antes de remarcar el "espíritu de concordia" del texto.