Ampliado el plazo para que los afectados por los incendios en Galicia puedan pedir ayudas

Un vecino apesadumbrado por el incendio de Cualedro, en Ourense.La medida de confinamiento por los incendios se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios forestales que afectan a esa provincia. Brais Lorenzo / Efe.

Los afectados por los últimos fuegos registrados en la comunidad gallega este mes de septiembre podrán sumarse a la petición de ayudas autonómicas destinadas a paliar los daños ocasionados por la oleada. Así, tras anunciar el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, dicha ampliación, la medida ha entrado en vigor con su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Más concretamente, tal y como ha precisado Europa Press, las prestaciones se extenderán a los incendios registrados en verano y otoño del presente 2025. Además, según avanzó Rueda, no se descartan nuevas ampliaciones.

Por otro lado, el presidente autonómico concretó esta semana que ya se abonaron 19 ayudas para viviendas, cuatro para negocios y 13 para tecores. Todas ellas suman un importe de 1,7 millones de euros, siendo la de mayor cuantía, la de ayudas para daños en inmuebles, de 1,4 millones de euros.

Por otro lado, este lunes se acordó también activar un plan especial de voluntariado, en principio en la provincia de Ourense, para "colaborar en las tareas de prevención de arrastres" y de alimentación de la fauna silvestre en las zonas incendiadas. "Vamos a destinar 200.000 euros para estos voluntarios para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. La previsión es que sean alrededor de 700 para trabajar en espacios protegidos de 12 ayuntamientos. Hay previsión de que trabajen cuatro fines de semana (los tres últimos de octubre y el primero de noviembre)", indicó el presidente.