Telefónica devolvió la conectividad a las poblaciones afectadas por los incendios en Galicia

Telefónica posibilitó este verano el restablecimiento de las comunicaciones en las ocho provincias españolas afectadas por los incendios forestales, entre ellas Ourense. Para conseguirlo, la compañía desplegó más de 300 kilómetros de cable de fibra en las 236 poblaciones afectadas, así como movilizó a más de 200 técnicos para garantizar el servicio.

El operativo, explica la empresa, se ha desarrollado en coordinación con las distintas administraciones, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han permitido el trabajo de Telefónica en las condiciones de seguridad necesarias.

En los momentos de mayor afectación y a fin de garantizar la conectividad de la población ante los avances de los incendios, la compañía optó por la reubicación de unidades móviles según las necesidades de la zona y en coordinación con la Guardia Civil y las Administraciones Públicas.

Para atender las necesidades prioritarias de los centros de emergencias y sanitarios, así como de los centros de atención continuada de cada zona afectada, se emplearon también mochilas satelitales que sirvieron para reforzar la conectividad móvil.

En otros puntos, fueron las conexiones inalámbricas de los radioenlaces de emergencia las que dotaron de conectividad a la población mientras el incendio seguía activo. Telefónica movilizó un total de 6 unidades móviles y 10 grupos electrógenos, así como camiones y furgonetas y una decena de vehículos 4x4.

Complejidad de los trabajos en Ourense

En cuanto a las labores de recuperación, la compañía destaca la complejidad de los trabajos de los técnicos de la compañía durante los incendios múltiples acaecidos en la zona oriental de la provincia de Ourense.

Por su duración, extensión y los cambios de viento, las tareas para establecer dichas conexiones de emergencia y coordinar todos los dispositivos requeridos fueron especialmente difíciles de asumir.

En consecuencia, así se tuvo que optar en determinados momentos por tender cables de fibra con los incendios activos para asegurar conectividad crítica en hospitales y poblaciones más importantes, aunque en algunos casos los recién tendidos volvieran a quemarse.