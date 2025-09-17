El patrón del Tafra 3, el buque gallego hundido en Mauritania: "El barco fue al fondo en cinco minutos"

El pesquero 'Tafra 3' "no vio venir" al buque que los abordó en Mauritania, el 'Right Whale'. Así lo ha asegurado el patrón de costa del barco gallego, José Manuel Diz, hundido el pasado viernes, que afirma que la embarcación se fue al fondo "en 5 minutos" sin que les diese "tiempo a nada".

"Ya visteis lo que pasó. Más claro, agua", ha apuntado el tripulante ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Peinador en Vigo. El patrón ha relatado que estaban recogiendo el aparejo de pesca cuando sintieron el golpe y "no les dio tiempo a nada". "Fue eso, no tiene otra explicación", ha lamentado.

También ha indicado que habían visto al 'Right Whale' a varias millas y luego en el momento del impacto. "No lo ves venir", ha subrayado, insistiendo en que al estar trabajando tienes "maniobra restringida", por lo que es el otro buque el que tiene que maniobrar.

Además, ha querido destacar que tanto él como el resto de sus compañeros que lograron sobrevivir no estuvieron presos "en ningún momento", agradeciendo el buen trato recibido tanto por parte del armador, como de las autoridades españolas y mauritanas.

Sobre el resto de marineros españoles, ha aclarado que en el buque solo viajaba otro gallego, el patrón Javier Gestido, que se encuentra bien en un hotel de Mauritania por "formalismos" y para realizar "algún papeleo" pendiente.

En la misma línea ha hablado una de las responsables de la armadora viguesa Baipesca, Claudia Martínez, que ha explicado que cuando el barco partió sí iban tres españoles: dos gallegos y uno de Huelva. Sin embargo, este último cambió de buque antes del incidente.

Ella ha lamentado la pérdida de 5 personas, indicando que todavía continúa la búsqueda de estos marineros desaparecidos. "Son momentos muy duros", ha lamentado, recordando que hay una investigación en marcha para que se aclare lo ocurrido.