Sale de la cárcel el investigado por causar el gran incendio de Oímbra (Ourense)

Por petición de la Fiscalía, el Juzgado de Instancia de Verín ha decretado la puesta en libertad del hombre de 46 años acusado de provocar el gran incendio forestal de Oímbra (Ourense). El varón fue detenido y enviado a prisión provisional por supuestamente provocar los fuegos mientras realizaba labores de limpieza y desbroce.

Según confirman fuentes judiciales, este varón saldrá de la cárcel —donde ingresó el 17 de agosto—. La jueza entiende que el riesgo de reiteración del delito y de destrucción de pruebas "ha perdido intensidad", por lo que "ya no está justificada la medida".

Sin embargo, continuará investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños. Además, según recoge Europa Press, deberá comparecer de forma periódica en el juzgado mientras continúe la instrucción de la causa.

El incendio de Oímbra —que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar— fue el segundo más grande de la historia de Galicia al afectar a una superficie de 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el 31 de agosto.