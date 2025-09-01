Una jueza condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del Villa de Pitanxo

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha condenado a tres aseguradoras a abonar 5.174.012 euros a la armadora Pesquerías Nores Marín por el naufragio del Villa de Pitanxo, ocurrido el 15 de febrero de 2022 en aguas del caladero de NAFO, donde murieron 21 de los 24 tripulantes.

La sentencia impone a Mapfre el pago de 3,1 millones de euros, a la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo 1,03 millones, y a la Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España otros 1,03 millones.

La magistrada considera probado que el buque cumplía con todas las inspecciones y certificados exigidos, rechazando los argumentos de las aseguradoras sobre supuestas deficiencias de seguridad, sobrecarga de combustible no declarado, escora permanente o navegación en zonas no autorizadas. Subraya además que no se acreditó ninguna negligencia del armador ni causas que permitan excluir la cobertura de las pólizas.

El fallo, que aún no es firme, recuerda que, conforme al principio de universalidad del riesgo previsto en la Ley de Navegación Marítima, basta con que el asegurado demuestre la pérdida total del buque en el marco de la navegación marítima, sin necesidad de probar la causa exacta del siniestro.