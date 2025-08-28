Samuel, afectado por los incendios en Ourense que pudo hablar con el Rey: "Me quedé con lo puesto"

Entre aplausos y gritos de "viva el Rey", Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense, donde han escuchado los testimonios de los servicios de emergencias, así como de los ganaderos y vecinos afectados.

Tras parar en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín y visitar las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios, los reyes se han dirigido a Medeiro, parroquia del conceyo de Monterrei (Ourense).

Recibidos por decenas de habitantes de la aldea y la comarca, Felipe VI y Letizia han accedido al colegio público de la localidad, donde se entrevistaron con un grupo de vecinos afectados. El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, ha asegurado que los monarcas fueron "muy" cercanos.

"Estas visitas nos dan mucho ánimo y fuerza", ha afirmado el regidor popular. Un ejemplo de ellos puede ser Samuel, un vecino de una parroquia cercana a Medeiro que perdió su casa, con todas sus pertenencias y recuerdos.

"Me quedé con lo que llevaba puesto", ha afirmado a Treintayseis. Y es que el incendio de Oímbra y Xinzo de Limia, que arrasó 17.000 hectáreas en Ourense, también se llevó por delante su tractor.

"No vamos a estar solos"

"Encantado, se vio gente muy cercana y muy humildes", ha afirmado Samuel sobre el encuentro que ha mantenido con los reyes, quienes han mostrado su apoyo a todos los afectados.

"Se ve que está con la gente, que sabe lo que está pasando", ha descrito este vecino que ha tenido la oportunidad de contar su historia a Sus Majestades. "En mi caso, perdí la casa, el tractor y todo... Y se ve que está ahí, que quiere apoyar a la gente", ha añadido.

"Apoyo sentimental y que no vamos a estar solos", ha concluido Samuel, tras ser preguntado sobre qué le transmitieron los Reyes durante su visita a Ourense.

La reina, interesada por las bomberas

A primera hora, en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, los Reyes han tenido la oportunidad de saludar a representantes de los servicios de emergencia que lucharon cara a cara contra el fuego durante las últimas semanas.

Entre ellos, Mariluz y Ramón, dos bomberos forestales de Verín, que dedicaron sus horas a evitar que el incendio afectara a los vecinos de la comarca. Ambos han saludado a los Reyes, a quienes agradecen su presencia en Ourense este jueves.

Ramón explica que los monarcas les han felicitado y les han agradecido por su labor. Además, considera que es "una cosa muy bonita", que Felipe VI y la reina Letizia se hayan acercado a conocer el impacto de las llamas en Ourense.

"Creo que hacen una gran labor", ha finalizado el bombero, que recuerda emocionado que aquellos días fue "algo muy fuerte". También ha agradecido el trabajo a Rueda, al que le ha transmitido ánimo. "Trabajar todos y dejarse de cuentos y de tonterías", ha concluido Ramón ante los medios de comunicación.

Por su parte, Mariluz ha tenido un momento especial con la Reina, quien se ha interesado por saber cuántas bomberas trabajaban en el distrito forestal de Verín. "Le dije seis o siete", ha apuntado la bombera forestal, que ha explicado a Letizia que lleva trabajando en este servicio desde 2019 para la Xunta y en el sector desde 2008.