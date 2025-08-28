Las olas arrastran a dos personas en las islas Cíes bajo mirada de varios testigos: "Con el mar no se juega"

Nueva imprudencia en Galicia: dos personas sufrieron un gran susto en las islas Cíes al ser arrastrados por una ola mientras cruzaban el dique que conecta con el otro lado de la isla.

Bajo la atenta mirada de numerosos testigos, los visitantes intentaban cruzar de la Illa do Faro a la Illa de Monteagudo, unidas por un dique que se cierra con la marea alta, cuando fueron sorprendidos y arrastrados por una ola.

Las olas arrastran a dos personas en las islas Cíes

El ex huracán Erin se ha sentido en Galicia, donde uno de sus efectos más destacados ha sido el mar de fondo, con olas de gran altura que obligaron al cierre de numerosas playas en la recta final del verano.

A pesar del peligro que presentaba el mar, algunos no dudan en arriesgar su vida. Es el caso de dos visitantes en las islas Cíes que fueron arrastrados por una ola bajo la atenta mirada de varios testigos.

En un vídeo publicado en redes sociales, se observa cómo dos personas intentan cruzar el dique artificial que une las islas de Faro y Monteagudo; sin embargo, una potente ola las arrastra y desaparecen durante unos instantes.

La fuerza del mar hizo que los turistas cayeran al Lago dos Nenos, una laguna costera de agua salada y gran valor ecológico. La pareja hizo caso omiso al cartel informativo situado antes del puente, donde se indican las horas en las que permanece temporalmente cerrado.

Con más de 700.000 reproducciones en TikTok, las reacciones no tardaron en llegar y muchos usuarios advirtieron que "con el mar no se juega". "No entiendo... ¿Por qué exponerse de esa forma? Con la fuerza del agua pueden golpearse en las rocas y puede pasar algo irreversible", dice uno de los comentarios.

Un suceso similar en A Coruña

Dos personas fueron arrastradas por una ola este pasado martes 26 de agosto en la zona de Punta Herminia, en A Coruña. Aunque el suceso podría haber terminado en desgracia, todo quedó en un susto.

Los hechos ocurrieron cuando el mar estaba en aviso amarillo por temporal costero. La pareja se encontraba en una zona rocosa observando el mar y, según se puede intuir, sacando fotos con sus teléfonos cuando una ola rompió sobre ellos, haciéndolos desaparecer durante unos segundos.

La fuerza de la ola hizo caer a la mujer al suelo. Por suerte, esta logró sujetarse a las rocas, evitando que el mar la arrastrase consigo.