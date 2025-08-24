Los incendios en Galicia remiten, pero Ourense sigue siendo la provincia más afectada

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense, Galicia (España) Gustavo de la Paz - Europa Press

La situación de los incendios que asola Galicia va mejorando y la mayor preocupación sigue centrada en la provincia de Ourense, donde permanecen activos dos de los grandes incendios que arrasan las 23.000 hectáreas calcinadas. Además, en las últimas horas el fuego de Oia (Pontevedra) quedó extinguido y el de Carballedo (Lugo) ya está estabilizado.

Así, según los datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural, tendiendo en cuenta los fuegos que continúan sin apagar --activos y estabilizados-- la superficie quemada alcanza las 85.190 hectáreas.

De esta forma, en Galicia permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que afecta a 19.000 hectáreas y solo se mantiene activo el foco de Vilariño; y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que alcanza las 4.000 hectáreas.

Asimismo, el último en quedar estabilizado, sobre las 23:22 horas de este sábado, es del ayuntamiento lucense de Carballedo, parroquia de A Cova, que afectó a 100 hectáreas.

También permanecen estabilizados los incendios de Larouco, parroquia de Seadur, (30.000 hectáreas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 ha); Carballeda de Avia y Beade (4.000 héctareas); Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); Riós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y Vilaboa, parroquia Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

Controlados y extinguidos

Por su parte, están controlados los fuegos de Maceda que afectaron a 3.500 hectáreas; el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

En cuanto al incendio que afectaba al ayuntamiento pontevedrés de Oia, parroquia de Mougás, quedó extinguido a las 21.21 horas de este sábado y calcinó 61,17 hectáreas, de ellas 42,75 corresponden a monte raso y las 18,42 restantes a arbolado.