Los incendios de Galicia obligaron a desalojar esta noche a 100 personas en Oia, Vilaboa y Carballedo

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense Gustavo de la Paz - Europa Press

La ola de incendios que azota Galicia este agosto no da tregua. Esta pasada noche, nuevos focos en las provincias de Pontevedra y Lugo han obligado a desalojar a más de un centenar de personas.

En la provincia de Pontevedra, se activó ya durante la tarde la Situación 2 por la proximidad de incendios forestales a los núcleos de población de Mougás (Oia) y Vilar (Santa Cristina de Cobres, Vilaboa).

En el caso de Oia, las medidas adoptadas por los efectivos de extinción finalizaron con éxito, por lo que se procedió a la desactivación de la Situación 2.

Con ello, las 45 personas desalojadas de manera preventiva que se encontraban en el camping de Mougás ya pudieron volver a las instalaciones, como informa Europa Press. Con todo, algunas se han quedado alojadas en el cámping de Santa Tecla, en A Guarda.

Por otra parte, en Vilaboa, fueron desalojadas 14 personas en el núcleo de Paradellas.

Incendio en Carballedo

En la provincia de Lugo se activó la Situación 2 en Carballedo por la proximidad de un incendio forestal al núcleo poblacional de Oleiros. También de forma preventiva, se evacuó el Albergue de Os Peares. Un total de 53 niños y 11 monitores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2.

En Ourense, la provincia más castigada por los incendios de las últimas semanas, no se han registrado nuevos confinamientos o evacuaciones y todas las carreteras principales permanecen operativas.