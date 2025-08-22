Ofrecido por:
Los incendios de Galicia obligaron a desalojar esta noche a 100 personas en Oia, Vilaboa y Carballedo
Las 45 personas desalojadas de manera preventiva del camping de Mougás (Oia) ya han podido volver a las instalaciones
La ola de incendios que azota Galicia este agosto no da tregua. Esta pasada noche, nuevos focos en las provincias de Pontevedra y Lugo han obligado a desalojar a más de un centenar de personas.
En la provincia de Pontevedra, se activó ya durante la tarde la Situación 2 por la proximidad de incendios forestales a los núcleos de población de Mougás (Oia) y Vilar (Santa Cristina de Cobres, Vilaboa).
En el caso de Oia, las medidas adoptadas por los efectivos de extinción finalizaron con éxito, por lo que se procedió a la desactivación de la Situación 2.
Con ello, las 45 personas desalojadas de manera preventiva que se encontraban en el camping de Mougás ya pudieron volver a las instalaciones, como informa Europa Press. Con todo, algunas se han quedado alojadas en el cámping de Santa Tecla, en A Guarda.
Por otra parte, en Vilaboa, fueron desalojadas 14 personas en el núcleo de Paradellas.
Incendio en Carballedo
En la provincia de Lugo se activó la Situación 2 en Carballedo por la proximidad de un incendio forestal al núcleo poblacional de Oleiros. También de forma preventiva, se evacuó el Albergue de Os Peares. Un total de 53 niños y 11 monitores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2.
En Ourense, la provincia más castigada por los incendios de las últimas semanas, no se han registrado nuevos confinamientos o evacuaciones y todas las carreteras principales permanecen operativas.