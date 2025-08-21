Galicia supera las 87.800 hectáreas quemadas en fuegos no apagados y registra dos nuevos en Pontevedra

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense Rosa Veiga - Europa Press

La ola de incendios que afecta a Galicia desde hace dos semanas ha calcinado ya 87.840 hectáreas en fuegos no apagados y registra dos nuevos focos en la provincia de Pontevedra, en Vilaboa y Oia.

Los últimos datos aportados por la Consellería do Medio Rural recogen que son cinco los fuegos activos en la provincia de Ourense que afectan a 78.600 hectáreas. También en la provincia ourensana hay otros siete ya estabilizados que calcinan 9.249 hectáreas.

El mayor incendio es el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que calcina 30.000 hectáreas en territorio gallego y ya es el cuarto más grande de la historia de España.

Permanecen también activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron en un único foco que afecta a 19.000 hectáreas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Eculqueira (10.000 hectáreas); y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio (2.600 hectáreas).

A estos incendios hay que sumarles dos en la provincia de Pontevedra que empezaron esta tarde, en los municipios de Vilaboa y Oia, donde está activa la Situación 2 por la proximidad a las casas.

En cuanto a los fuegos forestales estabilizados se encuentran: el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); Maceda, parroquias de Santiso y Castro de Escuadro que se unieron en un único foco, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); en Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); en Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Asimismo, está controlado el incendio de la Agolada, parroquia de O Sexo, que afectó a 400 hectáreas, y quedó extinguido el de O Saviñao, parroquia de Chave, que calcinó 65 hectáreas de superficie rasa.