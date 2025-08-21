Galicia sale a la calle para clamar contra el fuego: "Aquí sabemos que los incendios se apagan en invierno" Treintayseis

Miles de personas han salido a la calle en múltiples municipios de Galicia para clamar contra la ola de incendios que asola la comunidad, en especial la provincia de Ourense. Unas manifestaciones que han señalado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como máximo responsable.

La manifestación más populosa ha sido en Vigo, donde más de un millar de personas se han concentrado en la Farola de Urzaiz para después iniciar un tránsito descendiendo la calle Colón hasta la sede de la Xunta en Vigo.

La ciudad olívica ha sido, también, en la que se han dado cita varias autoridades, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego.

Díaz, que ha estado acompañada por Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia. Ante los medios de comunicación y frente al Museo Marco, la ministra de Trabajo ha reivindicado que "las políticas de prevención de incendios tienen que estar en el centro de las políticas de todas las Administraciones".

Políticas de prevención

Carmela Silva, Yolanda Díaz y Abel Caballero. Treintayseis

"En Galicia sabemos cómo se apagan los incendios: en invierno", ha destacado para solicitar que estas políticas de prevención estén activas "a lo largo de todo el año" para que los montes estén "limpios" y ha incidido en el papel clave de la ganadería extensiva.

Además, la gallega también ha hecho una llamada a "acabar con la precariedad del personal de extinción de incendios" y ha tachado de "barbaridad" que los servicios de extinción estén en manos privadas en comunidades como Galicia o Castilla y León.

Por su parte, Néstor Rego ha lamentado que esta ola de incendios "devastadora" se podría haber evitado sin la ola de "mentiras, manipulación, incompetencia, mala gestión y políticas equivocadas del Partido Popular".

El diputado del BNG en el Congreso ha asegurado que "es normal que hoy aquí haya muchísima gente protestando porque lo que queremos es que a partir de ahora haya un punto de inflexión, ya sea política de prevención, un cambio de modelo forestal o una atención adecuada a la extinción de los incendios".

El más de un millar de personas que se han dado cita en la Farola se han encaminado hacia la sede de la Xunta en Vigo con cánticos señalando al presidente de la Xunta, como "Rueda, dimisión" y contra el partido del Gobierno gallego, al grito de "Partido Popular, enemigo del rural".

A Coruña

En A Coruña, la plaza del Obelisco se ha llenado hasta la bandera durante la manifestación. Los coruñeses no quisieron perder la oportunidad de mostrar su rechazo a la situación vivida en las últimas semanas con los incendios que asolan la comunidad.

Al grito de frases como "A terrá é nosa e non da celulosa", "Coa nosa terra non se xoga" e "Galiza arde, Rueda responsable", los manifestantes señalaron a la política forestal de la Xunta y a la plantación de eucaliptos como principales responsables de los incendios en el monte gallego.