Renfe prevé retomar la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid a partir de las 17:00 horas

Varias personas esperan con maletas, junto a los carteles de salidas, en la estación Chamartín Clara Campoamor, a 19 de agosto de 2025, en Madrid Carlos Luján - Europa Press

Tras una semana con la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid interrumpida debido a los incendios forestales que asolan Ourense, Renfe ha avanzado este mediodía que está prevista la puesta en marcha de la circulación en este tramo este mismo miércoles por la tarde.

"Tras la evolución de los trabajos en el restablecimiento de la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia, está prevista su puesta en marcha a partir de esta tarde. Actualizaremos tan pronto tengamos más detalles", ha informado la compañía pública a través de sus redes sociales.

También lo ha comunicado el ministro de Transporte, Óscar Puente, a través de su querida cuenta de X (Twitter). El político socialista ha detallado que la circulación de este trayecto se podría recuperar a partir de las 17:00 horas.

Buenos días y buenas noticias por fin.

LAV Madrid-Galicia

Cecopi Zamora autoriza circulación. Un sólo foco pero muy lejos de la línea

Cecopi Galicia: un sólo foco en Vilariño, todos los equipos allí para extingirlo. Creen que podrán autorizarnos circulación sobre 12:30 /13:00… — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 20, 2025

El ministro ha explicado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Galicia podría autorizar a Renfe y Adif la circulación a sobre las 12:30 o 13:00 horas, ya que hay "un solo foco en Vilariño" y "todos los equipos allí para extinguirlo".

"Por tanto todo parece indicar que con cierta prudencia podríamos iniciar el servicio en la tercera ventana (17:00 horas aprox)", ha escrito Puente, que cuenta también con la autorización del Cecopi de Zamora, donde hay un foco "muy lejos de la línea".

Además, ha añadido que cuentan con "autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban 'apagados' por orden de protección civil", así como en el resto de cortes de línea convencional y ancho métrico en la provincia de León "cuando terminen las revisiones de la infraestructura".