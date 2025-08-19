El incendio de Larouco (Ourense) continúa sin control y alcanza las 20.000 hectáreas calcinadas

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense Rosa Veiga - Europa Press

El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, continúa este martes sin control y ya afecta a unas 20.000 hectáreas. Desde este lunes es el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.

Según los datos hechos públicos a primera hora de este martes por la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios. Allí han ardido la mayor parte de las casi 72.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.

Con esos datos provisionales, esta crisis incendiaria se ha convertido ya en la segunda ola de incendios más letal en la comunidad gallega, solo por detrás de los incendios que arrasaron más de 95.000 hectáreas en el año 2006. La superficie afectada por los incendios en 2017, otro año trágico para los montes gallegos, fue de más de 60.000 hectáreas.

En el último parte informativo de la Consellería do Medio Rural, recogido por Europa Press, se informa de que permanecen activos siete incendios forestales en la provincia de Ourense, mientras que otros cinco están 'estabilizados'. Las medidas de protección a la ciudadanía siguen vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales y permanece activada la situación 2 de alerta.

Incendios en Ourense

El fuego más preocupante es el que se inició el pasado miércoles en Larouco, en la parroquia de Seadur, que, según las últimas estimaciones, ya afecta a unas 20.000 hectáreas y es el más grande de la historia de Galicia. Las llamas afectan a otros nueve concellos de la zona: Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Medio Rural ha informado de que, para su extinción, se han movilizado por el momento 34 técnicos, 113 agentes, 154 brigadas, 110 motobombras, 11 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones. Además, en la extinción de este incendio participan también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otra parte, también sigue activo el incendio de Chandrexa de Queixa iniciado en la parroquia de Requeixo el día 8 de agosto. Este se ha unido con otros dos incendios registrados en la parroquia de Parafita y en el municipio de Vilariño de Conso. Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza son los municipios afectados.

En total, han estado trabajando para extinguir las llamas, que afectan a unas 17.500 hectáreas, 23 técnicos, 135 agentes, 165 brigadas, 102 motobombas, 15 palas, 14 unidades técnicas de apoyo, 22 helicópteros y 21 aviones, además de efectivos de la UME.

También siguen activos en la provincia de Ourense el incendio de Oímbra, con 15.000 hectáreas arrasadas, y el de A Mezquita, con 10.000 hectáreas afectadas. Los medios de extinción trabajan, además, en incendios activos en Vilardevós y en Carballeda de Avia.

Medio Rural da por estabilizados los incendios de San Cibrao das Viñas, con más de 60 hectáreas afectadas por el momento; el de Montederramo (parroquia de Paredes), con 120 hectáreas; el de Maceda (parroquia de Santiso y Castro de Escuadro), con 3.500 hectáreas; el de Riós (parroquia de Trasestrada), con 20 hectáreas; y el foco de Vilardevós y A Trepa, con 100 hectáreas.