Galicia supera las 70.000 hectáreas de monte quemado tras más de una semana de incendios forestales

Galicia sigue ardiendo tras varios días de incendios forestales sin control que se han llevado por delante más de 70.000 hectáreas de monte en las cuatro provincias.

A Coruña y Lugo: fuegos controlados

En la provincia de A Coruña permanece controlado desde ayer el incendio de Muxía, en la parroquia de Nosa Señora da O, con 23 hectáreas calcinadas.

En Lugo, la situación también mejora con varios fuegos controlados como son el de Cervantes (150 hectáreas), O Saviñao (60 hectáreas), y A Fonsagrada (150 hectáreas). En todos ellos se desplegaron decenas de brigadas, motobombas y apoyo aéreo.

Ourense, epicentro de la ola de incendios

La provincia de Ourense concentra la mayor parte de la superficie afectada y se mantiene en Situación 2, lo que implica una movilización reforzada de medios autonómicos, estatales y de la UME, además de colaboración de efectivos portugueses.

Entre los incendios activos destacan:

Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso y otros municipios : unidos en un único frente que afecta a unas 18.000 hectáreas .

Oímbra y Xinzo de Limia : un gran incendio que se extiende por al menos ocho municipios y arrasa unas 15.000 hectáreas .

A Mezquita (A Esculqueira) : más de 10.000 hectáreas entre Galicia y Zamora.

Larouco (Seadur) : supera ya las 20.000 hectáreas , con extensión a Valdeorras y municipios limítrofes.

Carballeda de Avia y Beade : un fuego conjunto que alcanza 4.000 hectáreas .

Otros fuegos permanecen activos en Vilardevós, A Veiga o Trasmiras, con cientos de hectáreas afectadas.

Además, varios incendios están estabilizados, como el de Maceda (3.500 hectáreas) o Montederramo (120 hectáreas), mientras que en San Cibrao das Viñas ya se logró el control tras más de 60 hectáreas quemadas.

Pontevedra: estabilizado el incendio de Agolada

En Pontevedra, el incendio de Agolada, en la parroquia do Sexo, quedó estabilizado tras arrasar 400 hectáreas. La Xunta activó de forma preventiva la Situación 2 por su proximidad a un núcleo habitado.