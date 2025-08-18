Vecinos de Petín (Ourense) apoyan a un detenido por los incendios: "Es un cabeza de turco"

Más de 150 vecinos de Petín se concentran en los jugados en apoyo de un detenido en el marco de la ola de incendios. Vecinos de Petín

Vecinos de Petín se han desplazado este lunes hasta los juzgados de Trives en apoyo a un hombre de 61 años que fue detenido ayer por los incendios de Ourense. Más de 150 personas participan en esta concentración con la que quieren denunciar que el varón "es un cabeza de turco".

Uno de los vecinos que están en Trives ha explicado que hasta el lugar también se ha desplazado la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, y que la acción ha sido organizada por el propio Ayuntamiento. Este mismo vecino ha señalado que el detenido "es un cabeza de turco" y que su detención es "injusta".

Los vecinos concentrados consideran que se "detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó". "Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días", denuncian, y añaden: "Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo".

Los vecinos defienden que hacía un "cortafuegos"

Uno de los vecinos consultado por Europa Press ha explicado que este hombre era "un voluntario" que estaba ayudando y que prendió un "cortafuegos" ante la situación "de abandono total" en la que se encontraban los vecinos. "Él se quedó para intentar salvar al pueblo", ha explicado.

Un miembro de la UME que participaba en evacuaciones lo vio en el momento en el que prendía a modo de cortafuegos.

Este vecino explicaba que el hombre lo hacía "con conocimiento de causa" y ha insistido en que su detención es "indignante". "Con todos mis respetos, es una persona que lleva toda su vida aquí y que se ha enfrentado a fuegos, probablemente sepa mejor lo que hay que hacer que personas que llevan cuatro meses".

Aunque inicialmente se había informado de que este vecino detenido no pasaría a disposición judicial este lunes, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han precisado que, salvo cambio de última hora, sí lo hará. Está previsto que lo haga a partir de las 17:00 horas en el tribunal de instancia de A Proba de Trives.

Prisión para el detenido por causar el incendio de Oímbra

Precisamente, la jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín acordó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra. El varón realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Tres brigadistas resultaron heridos de gravedad durante las labores de extinción de este incendio y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña. El fuego de Oímbra permanece activo y se ha convertido en uno de los más grandes de Galicia desde que hay registros: tras unirse con uno en Xinzo de Limia, ha arrasado más de 12.000 hectáreas.