Incendios en Galicia | Ecologistas alertan de que los incendios disparan la contaminación

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press.

Ecologistas en Acción ha alertado de que la ola de incendios que azota Galicia está "disparando" la contaminación por partículas y ozono en la comunidad.

La quema de los montes, explican, emite grandes cantidades de sustancias tóxicas y otras como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Además, como recoge Europa Press, apuntan que ni siquiera se miden.

Concretamente, se disparan los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico en Galicia. También en territorios limítrofes como Castilla y León y el norte de Portugal.

En un comunicado, explican que en la última semana, en el interior de Lugo y Ourense, se están superando en numerosas ocasiones los límites diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5(50 ug/m3).

La asociación critica que, aunque la Xunta de Galicia dispone de un plan de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, "no ha activado la fase de emergencia prevista en el mismo para los casos de superación de los límites de alerta, incumpliendo su propia normativa en la materia". "Están vulnerando el derecho a la salud de la ciudadanía", afirman.

Por ello, piden a las autoridades que pongan en marcha medidas informativas y de restricción de las emisiones del tráfico y la industria que "alivien el episodio de contaminación".

Greenpeace pide un Pacto de Estado contra la emergencia climática

Por su parte, Greenpeace ha criticado que llevan años demandando un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Un acuerdo "transversal y vinculante", han recordado.

“El pacto debe involucrar a toda la sociedad, reconociendo que el cambio climático es una realidad que nos afecta a todas las personas, pero no a todo el mundo por igual ni con la misma responsabilidad”, ha añadido Saldaña.

Desde esta organización consideran que los incendios y otras catástrofes, como la DANA de Valencia, son consecuencias evidentes del cambio climático.