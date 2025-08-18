Traslado de ancianos de la residencia de mayores de Celeiros por un convoy de ambulancias y turismos de Cruz Roja, a causa del posible peligro por el incendio en Celeiros, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense

Traslado de ancianos de la residencia de mayores de Celeiros por un convoy de ambulancias y turismos de Cruz Roja, a causa del posible peligro por el incendio en Celeiros, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense Rosa Veiga - Europa Press

Incendios en Galicia | Más de un centenar de personas siguen confinadas en residencias en Rubiá y Carballeda de Avia

Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia

Más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia, en Ourense, debido a los incendios forestales que sufren las comarcas de Valdeorras y Ribeiro.

Vista de una viña en la DO Valdeorras, afectada por el fuego, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España).

Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia, donde permanece activada la situación 2 de alerta.

Concretamente, son 70 las personas confinadas en Rubiá y otras 56 en dos centros de Carballeda. Según ha confirmado la Consellería de Política Social, todas las personas evacuadas en los últimos días están ya en su centro de origen.