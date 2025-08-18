Ofrecido por:
Incendios en Galicia | Más de un centenar de personas siguen confinadas en residencias en Rubiá y Carballeda de Avia
Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia
Más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia, en Ourense, debido a los incendios forestales que sufren las comarcas de Valdeorras y Ribeiro.
Esta es una de las medidas de protección a la ciudadanía que continúan vigentes en las zonas afectadas por los incendios forestales en la provincia, donde permanece activada la situación 2 de alerta.
Concretamente, son 70 las personas confinadas en Rubiá y otras 56 en dos centros de Carballeda. Según ha confirmado la Consellería de Política Social, todas las personas evacuadas en los últimos días están ya en su centro de origen.