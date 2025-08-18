Ángeles Vázquez asegura que Galicia "no está en situación de sequía prolongada"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez ha lanzado esta mañana un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Galicia, asegurando que la comunidad "no está en una situación de sequía prolongada" y que los ríos y las fuentes "están en situación de poder abastecer las necesidades de las personas, animales y empresas".

La conselleira se expresaba así durante la visita que realizó a Begonte este lunes para conocer de cerca las actuaciones que se van a desarrollar en este término municipal para la mejora de la red de abastecimiento de agua.

Ha añadido la responsable de Medio Ambiente que la Mesa de la Sequía que se reunió el 7 de agosto mandó una prealerta a los vecinos de la zona del Lérez, Río Grande y zona de Baiona con el objetivo de que se ahorre agua.

Por ello, ha pedido nuevamente la colaboración ciudadana y ha explicado que existe una planificación anual para poder evitar los problemas de sequía en agosto y las inundaciones en las épocas de lluvia.

"Hay que trabajar todo el año, planificar y a partir de ahí actuar", ha explicado la responsable autonómica, quien ha recordado "que los recursos son limitados, al igual que en nuestros hogares".