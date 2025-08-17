A Rúa (Ourense) reparte agua embotellada ante la imposibilidad de potabilizar la traída por el incendio

El Ayuntamiento de A Rúa (Ourense) repartirá agua embotellada entre sus habitantes ante la imposibilidad de potabilizar el agua de su traída a causa del incendio originado en el municipio vecino de Larouco, que afecta a esta localidad de la comarca de Valdeorras.

"Debido al gran consumo de agua necesario para la extinción y la cantidad de residuo depositada en el aire no tenemos capacidad para potabilizar de forma eficiente el agua de la traída, por lo que se recomienda el uso de agua embotellada para consumo en los próximos días", ha informado el ente municipal a través de un comunicado publicado en redes sociales.

De este modo, ha informado de que durante el domingo iniciará la distribución de agua embotellada entre sus habitantes, a los que ha pedido que permanezcan atentos a la información municipal.

A Rúa es uno de los municipios afectados por el incendio en el ayuntamiento de Larouco, donde un fuego calcina alrededor de 6.000 hectáreas desde el miércoles, parte de ellas también en Petín y Quiroga.

Este afectó a la Ecoplanta de Sogama, situada a las afueras de A Rúa, lo que ha dejado a 40 municipios sin servicio de recogida.

También en esta localidad, la fábrica Autoneum, proveedora de Stellantis ha sido golpeada por el incendio, siendo la principal sucursal dañada en el polígono.