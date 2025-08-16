Galicia registra el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas en Chandrexa (Ourense)

Galicia ha registrado el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas ya en Chandrexa de Queixa y Vilariño, que son un único fuego.

La superficie afectada se recoge en el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural, que recuerda que la situación 2 permanece declarada en la provincia de Ourense por la proximidad de fuegos a núcleos urbanos.

En estos momentos están activos un total de once incendios, en concreto los de Agolada-O Sexo, con 300 hectáreas quemadas y el de Toques, con 200, en las provincias de Pontevedra y de A Coruña, respectivamente, y ambas también con situación 2.

En Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron) son 2.500 las hectáreas afectadas mientras que en Oímbra-A Granxa se elevan ya a 10.000, en A Mezquita-A Esculqueira, a 9.000 hectáreas y en Vilardevós-Vilar de Cervos, a 700 hectáreas.

En Vilardevós-Moialde son 100, Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 hectáreas) y Muxía-Nosa Señora da O (20 hectáreas).

Están estabilizados los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 hectáreas), Montederramo-Paredes (120) y Dozón-O Castro (400 hectáreas) y permanecen controlados A Fonsagrada-Monteseiro (150 hectáreas), Verín-Mourazos (nueve hectáreas) y A Estrada- Souto (20).

Los principales focos

En el caso de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso-Mormentelos, que comenzó el pasado viernes día 8 en el ayuntamiento de Chandrexa, con focos en municipios próximos hasta convertirse en un único incendio, según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie total de 16.000 hectáreas, parte de ellas también en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

En mayor extensión afectada, le sigue el de Oímbra-A Granxa, con una superficie de 10.000 hectáreas quemadas parte en los ayuntamientos de Monterrei, Cualedro, Laza y Verín.

Otro de los que presenta cifras más elevadas es el de A Mezquita, parroquia da Esculqueira, con unas 9.000 hectáreas y que afecta a los términos de A Gudiña y Viana do Bolo, así como a territorio de la provincia de Zamora.

Especial preocupación genera la situación en Ourense al concentrar prácticamente la casi totalidad de la superficie quemada, algo más de 40.000 hectáreas de las 41.061 en toda la comunidad autónoma hasta el momento.

El de Chandrexa de Queixa, donde se unieron en un único incendio los focos de Requeixo y Parafita, es ya el mayor de la historia de Galicia desde que hay registrados, al superar al de Valdeorras (10.500 hectáreas) de la ola de fuegos de 2022 y el que se produjo hasta la fecha de mayor magnitud en Galicia, el de O Courel, en Lugo, con 11.800 hectáreas.