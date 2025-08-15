Yolanda Díaz insta a centrarse ahora en apagar las llamas y critica la "precariedad" de brigadas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado este viernes, "en nombre del Gobierno", frente a las críticas políticas vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la situación que se vive con los incendios es "dramática" y que ahora mismo hay que "centrarse en apagar" las llamas.

"Y también en dar tranquilidad a las miles de personas que hoy están pendientes de desplazamiento, miles de personas que llevan muchos días sin poder desplazarse a otros lugares, sencillamente porque tanto las vías del tren como las carreteras están cortadas. Esa es la prioridad; y después, ya pediremos responsabilidades por todo lo que está pasando", ha esgrimido, en declaraciones a los medios, antes de participar en una manifestación en apoyo de Palestina en Nigrán (Pontevedra).

A renglón seguido y tras incidir en que conoce "muy bien" las "condiciones de precariedad" en las que trabaja el personal de extinción de incendios "de Galicia y del resto del país", la ministra ha criticado que los servicios de atención forestal y contra incendios están "absolutamente privatizados" y sus brigadistas tienen unas "condiciones absolutamente insoportables".

También ha augurado que la situación "será cada vez peor" en una coyuntura marcada por una emergencia climática que es "real". Y ha reprobado que el PP está "aliado con los negacionistas" del cambio climático.

Al tiempo, ha demandado apostar por una política forestal y contra incendios en el conjunto del país que sea "absolutamente preventiva", ya que, a su juicio, "no sirve de nada llegar cuando el fuego está prendido". "Hay que hacer política de prevención a lo largo de todo el año. Esta es la mejor política que tenemos", ha proclamado.

Del mismo modo, ha reivindicado tener plantaciones autóctonas, "propias" de los distintos territorios. Una reflexión tras la que ha manifestado que "lo que no puede ser" es que Galicia esté "llena de plantaciones de eucalipto".

Servicio de emergencia "públicos"

Pero una de las ideas en las que más ha incidido, en sus declaraciones de este viernes, es en que los servicios de prevención y de extinción de incendios, así como de emergencias, deben ser "absolutamente redimensionados" y "públicos". "Las emergencias no pueden estar en manos privadas. No puede ser", ha recalcado.

Y, tras dar las gracias por su labor a los bomberos forestales y a todos los efectivos de emergencias que luchan contra las llamas, ha insistido en que "no puede ser que estén en condiciones de precariedad y percibiendo salarios de 1.300 euros al mes".

"Por tanto, la mejor política antiincendios es la prevención, hay que trabajar todo el año para prevenir los incendios; hay que tener personal estable, no en manos privadas, y con unas condiciones dignas, con formación adecuada, porque se están formando ellos muchísimas veces. Y hacer una política absolutamente planificada porque estamos en una auténtica emergencia climática", ha resumido.

Se solidariza con las víctimas de los incendios

Finalmente, ha dado las gracias a todos los efectivos que combaten el fuego y también a todos los periodistas y servicios de comunicación del ámbito ferroviario o de transportes, y a todas las familias que soportan las consecuencias de los incendios.

Asimismo, ha recordado que los incendios han causado muertes en España y ha concluido manifestando su solidaridad con sus familias y amistades.