La Xunta amplía la alerta por altas temperaturas en Lugo y Ourense y suspende actividades federadas

La Xunta ha pasado a nivel 3 (rojo) la zona de Valdeorras y dos zonas de Lugo, centro y montaña, aumentan a nivel 2 (naranja), informa para explicar que lo hace ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

De este modo,: Nivel 3 (rojo): zona Valdeorras. Nivel 2 (naranja): sur, centro y montaña de Lugo y montaña de Ourense. Nivel 1 (amarillo): noroeste, Miño y sur de Ourense.

Los ayuntamientos afectados en la provincia de Lugo son en el centro de Lugo: Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade.

También montaña de Lugo son Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela y en el sur de Lugo (Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

En la provincia de Ourense es en Valdeorras: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, y Miño de Ourense: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

En el noroeste de Ourense: Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea, Vilamarín y en Montaña de Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

En el sur de Ourense los afectados son Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía.

Suspensión de actividades federadas

Por otra parte, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha ampliado la suspensión de actividades deportivas federadas en el exterior hasta las 21:00 de hoy en los ayuntamientos del centro, sur y montaña de Lugo; de la montaña de Ourense y en la zona de Valdeorras.

Quedan permitidas las actividades acuáticas con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12:00 a 17:00. También insiste en adoptar medidas de prevención ante las altas temperaturas, sobre todo en personas con patologías o menores.