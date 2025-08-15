Más de 32.000 hectáreas arrasadas por los incendios en Galicia, la mayoría en Ourense

La Consellería do Medio Rural informa de que Galicia continúa registrando numerosos incendios forestales, con especial incidencia en la provincia de Ourense, donde permanece activada la Situación 2 en todo el territorio para agilizar medios y recursos de todas las administraciones.

En A Coruña sigue activo el incendio de Toques, en la parroquia de San Martiño de Oleiros, que afecta unas 200 hectáreas y mantiene la Situación 2 por su proximidad al núcleo de Penagundín, en el municipio limítrofe de Melide.

En Ourense se concentran los fuegos más graves. El incendio de Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, supera las 11.000 hectáreas y alcanza parte del municipio de Manzaneda.

En Maceda, los fuegos de Castro de Escuadro y Santiso se unieron y afectan a unas 2.500 hectáreas. En Oímbra, el incendio de la parroquia de A Granxa alcanza unas 8.000 hectáreas, parte de ellas en Monterrei. En A Mezquita, el fuego de A Esculqueira también ronda las 8.000 hectáreas y cuenta con apoyo de medios portugueses.

Además, en Vilardevós permanecen activos varios incendios: Vilar de Cervos (500 hectáreas), Moialde (100), Fumaces e A Trepa (50) y Vilariño de Conso-Mormentelos (250). Por su parte, en Larouco, el fuego de Seadur afecta unas 800 hectáreas.

Entre los incendios estabilizados figuran Montederramo, con 120 hectáreas, y Ourense-Seixalbo, con 100, así como Dozón, en Pontevedra, con 400 hectáreas. Se encuentran controlados los fuegos de A Fonsagrada, en Lugo (150 hectáreas), Verín, en Ourense (9 hectáreas), y A Estrada, en Pontevedra (20 hectáreas). Ya ha sido extinguido el incendio de Samos, en Lugo, que arrasó 231,93 hectáreas, de las cuales 147,96 eran superficie rasa y 83,97 arbolada.

En cuanto a las medidas de protección a la población, siguen confinados los núcleos de A Madanela (Monterrei) con 122 personas, As Casas do Monte (Oímbra) con 142 y Rebordondo (Cualedro) con 60. Además, se ha evacuado a siete vecinos de Flariz (Monterrei). Los desalojados de Chandrexa de Queixa permanecen a la espera de regresar, mientras que las 44 personas de la residencia de A Mezquita ya han podido volver.