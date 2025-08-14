La situación del fuego en Galicia: Ourense arde en un día con mucha dificultad

La Consellería do Medio Rural ha hecho públicos los estados de los incendios forestales declarados a esta hora en Galicia, tras un día especialmente complicado para las labores de extinción.

En Lugo se encuentran controlados los incendios de Samos-Santalla, con 200 hectáreas calcinadas, y el de A Fonsagrada-Montesequeiro, con 150 hectáreas de afección.

La provincia más castigada es Ourense, donde se ha declarado la situación 2 de alerta.

A esta hora están activos los incendios de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita), Maceda (Santiso y Castro de Escudero), Oímbra-A Granxa, A Mezquita-Esculqueira, Vilardevós-Vilar de Cervos, Vilardevós-Moialde, Vilardevós-Fumaces e a Trepa, Viñariño deConso-Mormentelos, Laouco-Seadur y estabilizados los de Montederramos-Paredes y Ourense-Seixalbo. Por su parte, han sido controlados el de Verín-Mourazos.

En Pontevedra, está estabilizado el de Dozón-O Castro y controlado el de A Estrada-Souto.

Confinamientos

Esta tarde se decretó un nuevo confinamiento para el núcleo urbano de Estevesiños, en Monterrei. Ya estaba esta mañana confinado Casas dos Montes en Oímbra y Madanela, en Monterrei.

Además, han sido desalojadas 40 personas en Bouza (Viana do Bolo), que pudieron regresar a sus domicilios.