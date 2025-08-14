Cortadas de nuevo al tráfico la A-52 y la N-525 por los incendios de Ourense

Los incendios sin control que asolan la provincia de Ourense han obligado este jueves a realizar cortes en la vía férrea, así como en la circulación por carretera.

Según ha informado el 112 Galicia, la circulación de trenes está cortada en A Mezquita por un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria.

Asimismo, las carreteras N-525 y la A-52 a su paso por A Gudiña están cortadas en ambos sentidos de la circulación, así como en la A-52 en Cualedro, en el kilómetro 173.

Ayer fue necesario recurrir también a estas medidas debido al riesgo por la acción del fuego, que desde hace varias jornadas está sumiendo a Galicia en una ola de incendios forestales que tiñe de negro el verano.