Una señal quemada, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa

Una señal quemada, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa Rosa Veiga - Europa Press.

Ofrecido por:

Galicia

Cortadas de nuevo al tráfico la A-52 y la N-525 por los incendios de Ourense

Además, la circulación de trenes está cortada en A Mezquita 

Te puede interesar: Agentes forestales denuncian "falta de medios" en los incendios de Ourense: "Estamos colapsados"

Publicada
Actualizada

Los incendios sin control que asolan la provincia de Ourense han obligado este jueves a realizar cortes en la vía férrea, así como en la circulación por carretera.

El operativo de las Fuerzas Armadas desplegado en Galicia

Según ha informado el 112 Galicia, la circulación de trenes está cortada en A Mezquita por un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria.

Asimismo, las carreteras N-525 y la A-52 a su paso por A Gudiña están cortadas en ambos sentidos de la circulación, así como en la A-52 en Cualedro, en el kilómetro 173.

Ayer fue necesario recurrir también a estas medidas debido al riesgo por la acción del fuego, que desde hace varias jornadas está sumiendo a Galicia en una ola de incendios forestales que tiñe de negro el verano.