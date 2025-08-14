Agentes forestales denuncian "falta de medios" en los incendios de Ourense: "Estamos colapsados"

En plena ola de incendios que arrasa Ourense, los profesionales del sector forestal advierten de una situación límite. "Medios insuficientes, incumplimientos administrativos y falta de prevención", resume el agente forestal Xosé Santos. "Estamos colapsados y no somos capaces de hacer frente a lo que hay", alerta.

Aunque la Xunta presume de contar con “uno de los mejores sistemas de extinción del Estado”, sobre el terreno la percepción es otra. Santos subraya que, dada la virulencia, la superficie afectada y el número de focos activos, “evidentemente no es suficiente”. Por eso, recuerda, “hace más de una semana que pedimos declarar el nivel 3”.

El agente, según la información recogida por Europa Press, también denuncia la exposición al fuego de personal temporal “sin formación, experiencia ni las mismas condiciones económicas”, así como brigadas que trabajan “con tres personas cuando deberían ser cinco”. Una situación que compromete “la seguridad y la eficacia”.

Santos acusa a la Xunta de “no asumir sus responsabilidades” y de incumplir el mandato de que el sistema de extinción sea “totalmente público”. Critica además que se haya “apostado todo a la carta de la extinción” sin reforzar la prevención: “No se han abierto cortafuegos ni caminos. Los montes, como el ser humano, también necesitan cuidados”.

En cuanto a las condiciones laborales, admite que se intenta respetar los descansos, pero “en una situación así se hacen más horas de las establecidas” y “no se cubren vacantes, bajas ni jubilaciones”. Muchas casetas de vigilancia, esenciales para la prevención, “están inoperativas o no se cubren las 24 horas”.

"Esto es un ecocidio"

El agente no duda en calificar la situación como “un ecocidio” en el que “están muriendo miles de animales” y arde el Macizo Central, “un santuario de biodiversidad de Galicia”. “No queda prácticamente nada. El fuego sigue totalmente descontrolado”, lamenta.

Junto a la tristeza por la pérdida de los bosques, aflora la indignación: “La dejadez de los gobernantes en Galicia es inasumible. No reaccionaron a tiempo. Se gasta mucho dinero público, pero ¿en qué?”. Reclama también que el Estado asuma su parte, pero recuerda que “es la Administración autonómica la que tiene que pedir los medios necesarios”.

Mesa de trabajo para el futuro

Santos insiste en la creación de una mesa de trabajo “para analizar las deficiencias del sistema y proponer soluciones de futuro”. De haberse puesto en marcha antes, asegura, “Galicia estaría en otra situación”.

“La Xunta se limita a repetir que tenemos el mejor sistema, pero hay que dotarlo de más medios y centrarse de verdad en la prevención”, concluye. Y advierte: “Esto ha superado la capacidad humana y la de los equipos de Galicia para hacer frente a la situación”.