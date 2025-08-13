Restablecida la circulación en las autovías AG-53 y A-52 y la carretera N-525 tras los cortes por incendios

La circulación en la autovía A-52, que estuvo cortada entre A Mezquita y Cualedro (Ourense), así como en la autovía AG-53 (que une Santiago con Ourense) y la carretera N-525, que estuvieron cortadas en Dozón (Pontevedra), se ha restablecido tras su afectación por la ola de incendios.

De ello informa el 112 Galicia a Europa Press en la mañana de este miércoles. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra indica que la AG-53 se reabrió a las 23:00 horas del martes y la N-525, a las 23:50 horas. No obstante, permanece el nivel 2 de emergencia en Dozón (Pontevedra) que se tuvo que activar por la amenaza para casas en Castro.

La A-52 se tuvo que cortar en los puntos kilométricos 114 (A Mezquita, dirección Vigo); en el 120 (Cualedro, dirección Benavente; y 174 (Cualedro, dirección Benavente), pero ya ha reabierto al completo.