Cortada la autovía A-52 y la carretera N-525 debido a los incendios de Ourense
La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado que la Guardia Civil se encuentra desviando la circulación
La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado de que se ha cortado en ambos sentidos tanto la autovía A-52 —empleada para conectar Benavente (Castilla y León) con Vigo—, como la carretera N-525.
En concreto, se ha interrumpido la circulación entre los kilómetros 112 y 129 de la A-52, en ambos sentidos, debido a los incendios forestales que afectan a la provincia de Ourense.
De la misma manera, los coches no pueden transitar entre los kilómetros 115 y 128 de la carretera N-525. En ambos casos, la Guardia Civil se encuentra desviando la circulación.