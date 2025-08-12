Interrumpida la circulación del AVE entre Galicia y Madrid por los incendios en Ourense

La circulación de trenes ha quedado interrumpida desde las 14:00 horas entre Ourense y Taboadela, afectando a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia, así como a los que realizan el recorrido entre Santiago de Compostela-Ourense.

Fuentes de Renfe explican a Europa Press que todavía no está determinada la causa de los fuegos, si bien personal de la compañía ha trasladado a viajeros afectados que el fuego lo produjo el propio tren a su llegada a la ciudad. Se evalúa si poner a disposición de los viajeros un medio de transporte alternativo.

El fuego ha provocado diferentes cortes de luz en varios puntos de Ourense, desde el entorno de San Cibrao das Viñas, pasando por O Couto y Barbadás. Además, hay una visible humareda en la ciudad. Fuentes de Naturgy informan, sobre las 15:00 horas, que ya se está reponiendo el servicio.

El propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha remarcado que "está fallando la luz en la ciudad" por estos fuegos y que están "ahora mismo fuerzas concentradas en la carretera de Seixalbo". El Concello ha dado luz verde para "colaboración inmediata" del servicio de bomberos en incendios comarcales.

La Consellería do Medio Rural informa que hay un fuego activo desde las 14:14 horas en el municipio de San Cibrao das Viñas -colindante a Ourense-, parroquia de Noalla. Trabajan un helicóptero y dos aviones. Pasadas las 15:00 horas, indican que no constan otros fuegos activos en la ciudad de As Burgas.

Todo ello ocurre en una jornada en la que la Xunta ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense por una "preocupante" ola de incendios, con hasta 50 al día, que achaca a una "altísima actividad incendiaria".