Alerta por altas temperaturas en Ourense y Pontevedra

Este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta en nivel naranja por altas temperaturas en zonas de las provincias de Pontevedra y de Ourense.

Concretamente, las dos zonas afectadas son Miño y Valdeorras en Ourense, donde se espera que las máximas superen los 39 grados, y el Miño de Pontevedra, donde se podrán superar los 37 grados.

Esta alerta, según informa el 112 Galicia, permanece activa desde el mediodía de este sábado hasta la noche.

Además, hay otra alerta por nivel amarillo desde este sábado en la montaña y el sur de Lugo, con máximas superiores a los 36 grados; el noroeste y sur de Ourense con temperaturas por encima de los 38 grados y en las Rías Baixas de Pontevedra, superando los 34 grados.

Medidas de protección ante el calor

En este escenario, el 112 Galicia recuerda qué precauciones tomar ante la ola de calor.

Por una parte recuerda beber agua con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día u optar por comidas ligeras.

Asimismo recomienda reducir la actividad física y comprobar que los alimentos que se ingieren están en buen estado.