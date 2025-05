Galicia en alerta por toxinas diarreicas: el 25% de los polígonos de bateas, clausurados

La presencia de toxinas lipofílicas, es decir, diarreicas; obliga a cerrar nuevos polígonos de bateas en Galicia, en esta ocasión en las rías de Pontevedra y de Muros y Noia.

En concreto, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) informa este martes a Europa Press de media docena de nuevas clausuras en ambas rías.

De tal forma, la ría de Pontevedra tiene cerrados seis de sus ocho polígonos: Cangas (A y B), Bueu (A1, A2 y B) y Portonovo A. Solo están operativos Portonovo B y C. Mientras, no se puede extraer mejillón en tres de los cuatro polígonos de Muros y Noia: Muros (A y C) y Noia A. Está abierto el de Muros B. Además, están cerrados los dos polígonos de Ares-Betanzos, el de Baiona, el de Camariñas y uno en la ría de Vigo (Cangas F).

En total, son 14 los polígonos cerrados de los más de medio centenar existentes en Galicia, es decir, uno de cada cuatro.