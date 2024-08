El PPdeG critica la falta de "seriedad y rigurosidad" en el traspaso de la AP-9 y pide al Gobierno "transparencia"

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado la falta de "seriedad y rigurosidad" respecto al traspaso de la AP-9 por parte del Gobierno central, al que ha pedido "más transparencia".

Prado ha recordado que Galicia lleva 15 años solicitando la transferencia de la vía porque entienden que "una gestión más directa y más cercana mejora la gestión de la autopista", haciéndola "más eficiente y cercana al territorio".

"Lo que sorprende es la falta de transparencia y el rigor del Gobierno de España. Vimos cómo el ministro Óscar Puente decía que este traspaso supondría 2.000 millones de euros, después dijo 4.000 y la última cifra que dio son 6.000 millones de euros. Por tanto, no es creíble, no nos parece serio y no nos parece riguroso", ha criticado.

Ante esto, exigen "seriedad y rigurosidad". "Pedimos que, por una vez, el Partido Socialista cumpla su palabra", ha insistido, haciendo referencia a la "promesa" del candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia en las últimas elecciones, José Ramón Besteiro, sobre el traspaso y gratuidad de la AP-9.