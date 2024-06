La Audiencia de Pontevedra ordena indemnizar a Laureano Oubiña por una escena de sexo en 'Fariña'

Todo apunta a que finalmente el exnarcotraficante Laureano Oubiña será indemnizado por una escena de sexo entre este y su segunda mujer que aparece en la serie Fariña. La demanda por vulneración de su derecho al honor y la intimidad, presentada contra Atresmedia, Bambú Producciones y Netflix International, ha sido acogida parcialmente por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Así, el órgano judicial ha estimado parte del recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vilagarcía de Arousa y ha declarado que las entidades codemandadas han vulnerado el derecho a la intimidad personal de Laureano Oubiña. Por estos hechos, ordena una indemnización de 15.000 euros, que dista de los 1,5 millones de euros que pedía Oubiña.

El tribunal entiende que solo esa escena de contenido sexual, en la que se representa al exnarcotraficante con su fallecida segunda esposa, y que aparece el comienzo del primer capítulo, atenta contra el honor y la intimidad de Oubiña, pues no está justificada por "la libertad creativa innegable de los creadores y productores de la serie".

De esta forma, indica que la doctrina advierte de que, aunque estamos "ante un personaje de proyección pública", no pude desconocerse que el derecho a la intimidad "no se diluye totalmente" porque, "más allá de su ámbito público y esfera abierta al escrutinio general, nos encontramos en su parte personal e íntima, en la medida en que no la haya abierto al conocimiento general, de lo que se sigue que ese ámbito reservado sí goza de protección conforme al derecho a la intimidad".

Además de la indemnización económica, el tribunal ordena suprimir esas imágenes en todas las plataformas de Antena 3 y de su web, "desde la firmeza de esta resolución y en el futuro".

Finalmente, la Audiencia, al igual que el juez de primera instancia, ha rechazado el resto de solicitudes de la demanda interpuesta por Oubiña relativa a la serie Fariña, pues considera que "estamos ante un hilo argumental de ficción, que encuentra asideros y apoyo en circunstancias reales".

Así, la sentencia, contra la que cabe interponer recurso, afirma: "Lo que expone la serie, de lo que parte y pone sobre la mesa del espectador es, con carácter general, la consabida problemática del tráfico de drogas y la situación en Galicia en el lapso temporal que presenta, mezclando hechos reales con ficción narrativa y creación artística, sin que la repercusión al señor Oubiña, identificado en ella, sea muy distinta de la que él mismo y sus conductas le depararon en relación con ese momento".