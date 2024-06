Vídeo: Protesta marítima contra Altri en la ría de Arousa

Protesta masiva en la ría de Arousa contra la fábrica de fibras textiles que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo), con cientos de embarcaciones con pancartas con lemas en defensa del mar y la ría.

Fueron casi 300, según la organización, los barcos que acudieron primero a recibir a las 17:30 horas al buque 'Arctic Sunrise' de Greenpeace para dar inicio a la protesta convocada por la Plataforma en Defensa da Ría e Arousa (PDRA) y A Ulloa Viva.

📡Así se ve en el radar un pueblo en defensa de su estilo de vida tradicional, la pesca artesanal y el marisqueo. Necesitan un mar vivo, sin contaminación ni sobrepesos an industrial. pic.twitter.com/XfVTeq4q5i — Greenpeace España (@greenpeace_esp) June 12, 2024

Una vez en la entrada del canal y entre los pitidos de las embarcaciones, la mayoría del sector bateeiro, el buque de Greenpeace desplegó una gran pancarta en la que se podía leer "Defiende el mar", y por el lado de estribor "Altri no". Otros barcos portaban pancartas con lemas como "No a la celulosa, sí a la ría de Arousa" y "Todos a Santiago el domingo 30 de junio, Altri no".

🔴IMAGEN HISTÓRICA🔴

Nuestro barco rompehielos, Arctic Sunrise, encabeza una enorme manifestación marítima en la Ría de Arousa con cientos de barcos locales en defensa del mar y de las familias que viven de él.

STOP pesca industrial y contaminación.

Y por supuesto, ALTRI NON. pic.twitter.com/k2IhDrUf7r — Greenpeace España (@greenpeace_esp) June 12, 2024

"Condena de muerte a la ría"

Según informa Europa Press, el presidente de PDRA, Xaquín Rubido, ha calificado la movilización de "éxito" y ha lamentado que la fábrica "es la condena de la ría". Hacía estas declaraciones a la llegada del buque a puerto, al filo de las 20:00 horas, recibido por decenas de personas con pancartas silbidos y a grito de "Altri no".

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manuel Santos, ha señalado que esta manifestación en Arousa "no se vio nunca" y es "un ejemplo de colaboración entre el ecologismo y el sector del mar".

Tras 3 horas de protesta marítima, el Arctic Sunrise entra finalmente en el puerto de Vilagarcía de Arousa. Cientos de personan nos reciben al grito de:



ALTRI NON

A RIA É NOSA E NON DA CELULOSA



Ha sido una jornada histórica llena de emoción. GRAZAS pic.twitter.com/neg3ZCuIGw — Greenpeace España (@greenpeace_esp) June 12, 2024

"Estamos muy preocupados por la situación de las rías, por la contaminación, por el cambio climático y por proyectos como Altri, al que en la ría de Arousa le tienen verdadero pánico", ha apostillado.

"Galicia no necesita esa industria. Lo que necesita es invertir en nuestros sectores primarios y en nuestro desarrollo rural", ha sentenciado.

La siguiente acción prevista será el domingo 30 de junio en Santiago de Compostela, cuando rodearán la sede de la Xunta, en San Caetano.