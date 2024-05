Piden 18 meses de cárcel para el hombre que tocó el culo a una reportera gallega en un directo

El hombre que tocó el culo a la reportera gallega Isabel Balado mientras ésta hacía un directo en Madrid para la cadena de televisión Cuatro, se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión. La Fiscalía le imputa al individuo un delito de agresión sexual y pide que se le prohiba aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios, así como a "cualquier otro que sea frecuentado por ella" a una distancia inferior a los 500 metros. Tampoco quiere el Ministerio Público que mantenga el hombre contacto con ella por ningún medio de comunicación o en persona.

Por otro lado y en concepto de responsabilidad civil, le reclaman al acusado mil euros de indemnización "por los daños morales causados a consecuencia de estos hechos".

Lo ocurrido se remonta al 12 de septiembre del pasado 2023, tal y como recoge Europa Press. Por aquel entonces, la periodista se encontraba trabajando en un punto de directo ubicado en el número 15 de la calle Duque de Alba para el programa "En boca de todos".

En el instante referido y cuando la trabajadora y su compañero cámara preparaban la grabación en directo, el acusado se acercó a la primera y la saludó chocándole la mano y comentándole "vaya culo tienes". Luego, abandonó el lugar.

Sin embargo, instantes después y cuando la víctima y su compañero se encontraban ya en la retransmisión en directo, el acusado se acercó por detras y -tal y como recoge el escrito- "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y sin consentimiento de la señora", extendió su mano y le tocó el glúteo, tras lo cual se puso a la izquierda de ella y le dijo: "¿de qué canal sois?".

Por su parte, la agredida, "aturdida por lo que acaba de suceder", le respondió: "un segundo que estamos en directo", e intentó continuar hablando hacia la cámara en "evidente estado de nerviosismo" por lo que desde el programa el presentador le preguntó: "Isa, ¿te acaba de tocar el culo?" a lo que ella respondió que sí.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Lo anterior sucedía al tiempo que el acusado permanecía al lado de la trabajadora y con la "consiguiente situación de intimidación" que para ella suponía. La periodista se dirigió al acusado diciendo "por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando" a lo que el acusado respondió: "no te he tocado el culo, no te he tocado el culo, ¿o sí?".

La periodista le respondió que sí, y el acusado le dijo: "perdón" extendiendo su mano hacia ella. Entonces le volvió a decir: "de verdad, me gustaría que me dejaras trabajar" y finalmente el acusado le tocó el cabello y abandonó el lugar.

Según recogió también Europa Press, momentos después, mientras la víctima, todavía "nerviosa" por lo ocurrido, intentaba seguir con su trabajo -en esta ocasión, en un establecimiento para entrevistar a la dueña-, el individuo volvió a acercársele disculpándose y riéndose y provocando, finalmente, que la joven tuviera que interrumpir la grabación en directo que estaba realizando.