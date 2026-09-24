Fernando Ónega tendrá una calle en Lalín (Pontevedra): se inaugurará el 4 de octubre

Lalín rendirá homenaje a Fernando Ónega el próximo domingo, 4 de octubre, con la inauguración de una calle que llevará su nombre.

El acto comenzará a las 17:30 horas en la nueva Rúa Fernando Ónega, situada frente a la entrada principal del Mercadona y en "uno de los espacios de mayor visibilidad del núcleo urbano".

La inauguración contará con la presencia de la viuda del periodista, Ángela Rodrigo, y de sus hijos Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega, que se desplazarán hasta la localidad pontevedresa para participar en un homenaje con el que el Ayuntamiento busca "rendir gratitud y perpetuar la memoria" de quien mantuvo durante décadas una estrecha relación con Lalín.

El alcalde, José Crespo, ha invitado a los vecinos a sumarse al acto y, especialmente, a quienes conocieron o admiraron a Ónega. "Queremos que sea un homenaje de Lalín a una persona que ejerció de lalinense allí donde estuvo y que llevó siempre el nombre de nuestro pueblo con enorme orgullo", ha señalado.

Desde el Concello destacan que la cita permitirá también a los vecinos acompañar y saludar a la familia del periodista en un homenaje concebido como "sencillo", pero "emotivo". La jornada contará además con la actuación de Os Dezas de Moneixas, que pondrán el acompañamiento musical a la inauguración.