Buscan a un hombre de 64 años desaparecido en Silleda (Pontevedra)
Se trata de Ángel Reimondez Vázquez, vecino de A Estrada, que actualmente reside en Silleda
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El Concello de Silleda ha pedido ayuda para dar con el paradero de Ángel Reimondez Vázquez, un vecino de A Estrada de 64 años que actualmente reside en el municipio limítrofe de Silleda y que falta de su domicilio desde la mañana de este pasado domingo.
Según la descripción aportada, Ángel tiene una altura de 1,68 metros y vestía camisa azul celeste y pantalón oscuro en el momento de su desaparición.
El Ayuntamiento ha pedido que cualquier persona que cuente con algún tipo de información sobre su paradero contacte de inmediato con la Guardia Civil (062) o con el teléfono general de emergencias (112).